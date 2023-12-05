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Став відомий останній суперник жіночої збірної України з гандболу в основному раунді ЧС-2023

Українки зіграють з Чехією, Нідерландами та Аргентиною.

Став відомий останній суперник жіночої збірної України з гандболу в основному раунді ЧС-2023
Фото: handball.net.ua

Визначились усі суперники жіночої збірної України з гандболу на основному етапі чемпіонату світу-2023.

У матчі Аргентина – Конго визначався останній суперник нашої команди. Завдяки перемозі (31:26) ним стала південноамериканська збірна.

"Синьо-жовті" були визначені до групи 4 разом із двома командами, яким вони протистояли на попередньому етапі у групі G – Іспанією та Бразилією, повідомляє sportarena.com. До них приєдналися три найкращі команди з квартету H – Нідерланди, Чехія та Аргентина.

Згідно з регламентом, на цьому етапі зберігаються очки, набрані проти діючих суперників у попередньому раунді. Оскільки підопічні Віталія Андронова поступилися і Іспанії, і Бразилії, вони стартують із балом. Аналогічно – Аргентина. При цьому Бразилія і Чехія вже мають по 2 очка, а Іспанія і Нідерланди – по чотири. До 1/4 фіналу вийдуть лише дві найкращі команди з групи.

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На даному етапі збірна України має зіграти три матчі. 6 грудня наші співвітчизниці змагатимуться з Чехією, через два дні – з Нідерландами, а ще через два дні протистоятимуть команді Аргентини.

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