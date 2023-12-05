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Відразу три європейські клуби, за які виступають українські футболісти, звільнили головних тренерів

"Сандерленд", "Суонсі" та "Вестерло" зважилися на кардинальні зміни.

Відразу три європейські клуби, за які виступають українські футболісти, звільнили головних тренерів
Йонас де Рук
Фото: "Вестерло"

Бельгійський "Вестерло", за який виступає екс-капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, звільнив Йонаса де Рука з посади головного тренера, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Після 16 турів Бельгійської Про-ліги "Вестерло" в турнірній таблиці розташувався на передостанньому місці, маючи у своєму активі всього 11 очок.

43-річний бельгійський фахівець очолив команду у травні 2021 року. З ним клуб вийшов до Вищого дивізіону.

Зазначимо, що трансфер Сидорчука був ініціативою саме де Рука.

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Ще один європейський клуб, за який грає українець, вирішив змінити головного тренера.

Клуб англійського Чемпіоншипу "Сандерленда" Назарія Русина звільнив Тоні Моубрея.

"Святі" розташувалися на 9-му місці в турнірній таблиці.

Ще один клуб Чемпіоншипу "Суонсі" завершив співпрацю з головним тренером Майклом Даффом, повідомляє пресслужбе "лебедів".

"Суонсі" займає 18-е місце в Чемпіоншипі. "Лебеді" не можуть виграти у останніх п’яти турах.

За валлійський клуб грає український легіонер Микола Кухаревич. Цього сезону форвард забив один гол у десяти зустрічах у всіх турнірах.

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