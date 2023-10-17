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Ми повинні бути дуже сконцентрованими, буде складна гра, - Ребров перед матчем із Мальтою

Це буде третій поєдинок із мальтійцями: поки шо - паритет.

Ми повинні бути дуже сконцентрованими, буде складна гра, - Ребров перед матчем із Мальтою
Сергій Ребров
Фото: УАФ

Сьогодні в місті Та-Калі на "Національному" стадіоні збірна України проведе виїзний матч відбору Євро-2024 у групі С проти команди Мальти (початок — о 21:45 за київським часом).

Напередодні цього поєдинку головний тренер національної команди Сергій Ребров дав прес-конференцію.

Зокрема, керманич "синьо-жовтих" розповів про кадровий стан команди.

"На жаль, Маліновський не зможе взяти участь у зустрічі, бо має три жовті картки. Відновився й почав працювати в загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові до поєдинку.

Русин? Подивимося, сьогодні ще є тренування. Але я вдячний Назарію - він професіонал, працює, немає питань. Виклик до збірної для нього - велика повага. Він працює разом з усіма хлопцями, завтра має шанс з’явитися у складі", - цетує Реброва прес-служба УАФ.

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"Я вважаю, що мальтійці грали відкрито й у першому матчі (19 червня в межах відбору до Євро-2024 Україна здобула перемогу – 1:0, прим. – LB.ua), намагалися створити моменти, мали їх достатньо в першому таймі.

Ми повинні бути дуже сконцентрованими - попереду важлива гра. Така сама важлива, як і з Північною Македонією. Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно", - заявив головний тренер збірної.

Додамо, що сьогодні в нашій відбірковій групі відбудеться ще один поєдинок - у Лондоні на "Вемблі" Англія прийматиме Італію.

Початок обох матчів - о 21:45 за київським часом.

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