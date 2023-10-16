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"Шахтар" оголосив про розірвання контракту з ван Леувеном

Нідерландський фахівець і його тренерський штаб залишають клуб.

"Шахтар" оголосив про розірвання контракту з ван Леувеном
Патрік ван Леувен
Фото: "Шахтар"

ФК "Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном.

Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.

Нагадаємо, ван Леувен очолював "гірників" від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.

"ФК "Шахтар" висловлює подяку Патріку ван Леувену і його асистентам за професіоналізм та бажає успіхів і перемог у майбутньому", - йдеться у заяві.

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У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" посідає третє місце, маючи 18 очок після дев'яти ігор.

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