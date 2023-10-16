Промоутер Усика підтвердив, що у реванші між українцем та Ф'юрі не буде виставлений один із поясів

Промоутер володаря титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (21-0, 14 КО) Олександр Красюк не виключає, що після поєдинку з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) його підопічному доведеться відмовитись від пояса IBF.

"Щодо Чжана Чжилея, тимчасового чемпіона за версією WBO, то для об'єднаного чемпіона існує ротаційна система. Наступний обов'язковий претендент у черзі за версією IBF, Філіп Хргович.

Після бою з Ф'юрі буде захист поясу IBF або звільнення титулу. Це те, що зазвичай відбувається у боксі. Зараз головне, що ми стали ближчими до безперечного чемпіонства. Ми підписали контракт та угода відбулася.

У нас є потрібні люди із Саудівської Аравії, які стоять за цим. У нас є Ф'юрі і є Усик. Обидва хлопці готові битися та щасливі", - заявив Красюк в інтерв'ю proboxtv.com.