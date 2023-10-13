Калініна не змогла вийти у півфінал турніру WTA 500 у Китаї

У чвертьфінальному матчі турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 28) зустрічалася з господаркою кортів Чжен Ціньвень (WTA 24).
У двох сетах поєдинок завершився на користь китаянки – 6:3, 6:2.
Матч тривав 1 годину та 27 хвилин.
Zheng ➡️ Zhengzhou ➡️ SEMIS 🎟️— wta (@WTA) October 13, 2023
Qinwen Zheng sets up a last four clash against Paolini, by easing past Kalinina on home soil! #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/G7NKzUdQK4
Це була третя зустріч тенісисток. Ціньвень вийшла уперед.
Зазначимо, що у першому раунді Чжен обіграла співвітчизницю Англеліни Катерину Володько.
На турнірі залишилася єдина представниця України – трохи пізніше у 1/4 фіналу Леся Цуренко зустрінеться із чешкою Барборою Крейчиковою.