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Калініна не змогла вийти у півфінал турніру WTA 500 у Китаї

Українка програла господарці кортів.

Калініна не змогла вийти у півфінал турніру WTA 500 у Китаї
Ангеліна Калініна
Фото: j48tennis.net

У чвертьфінальному матчі турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 28) зустрічалася з господаркою кортів Чжен Ціньвень (WTA 24).

У двох сетах поєдинок завершився на користь китаянки – 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину та 27 хвилин.

Це була третя зустріч тенісисток. Ціньвень вийшла уперед.

Зазначимо, що у першому раунді Чжен обіграла співвітчизницю Англеліни Катерину Володько.

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На турнірі залишилася єдина представниця України – трохи пізніше у 1/4 фіналу Леся Цуренко зустрінеться із чешкою Барборою Крейчиковою.

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