Калініна не змогла вийти у півфінал турніру WTA 500 у Китаї

У чвертьфінальному матчі турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 28) зустрічалася з господаркою кортів Чжен Ціньвень (WTA 24).

У двох сетах поєдинок завершився на користь китаянки – 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину та 27 хвилин.

Zheng ➡️ Zhengzhou ➡️ SEMIS 🎟️



Qinwen Zheng sets up a last four clash against Paolini, by easing past Kalinina on home soil! #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/G7NKzUdQK4 — wta (@WTA) October 13, 2023

Це була третя зустріч тенісисток. Ціньвень вийшла уперед.

Зазначимо, що у першому раунді Чжен обіграла співвітчизницю Англеліни Катерину Володько.

На турнірі залишилася єдина представниця України – трохи пізніше у 1/4 фіналу Леся Цуренко зустрінеться із чешкою Барборою Крейчиковою.