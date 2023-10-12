У МОК розповіли, коли буде ухвалено рішення щодо допуску росіян на Олімпіаду-2024

У комітету немає чіткого дедлайну.

Рішення щодо допуску або недопуску росіян на Олімпіаду-2024 буде ухвалено безпосередньо перед турніром, заявив директор МОК із комунікацій Марк Адамс.

За його словами, у комітету немає жодних дедлайнів щодо цього рішення.

"Дедлайну за рішенням щодо участі нейтральних атлетів немає, ми завжди про це говорили. Його ухвалять у відповідний момент, я думаю, це буде незадовго до Олімпіади", - цетує Адамса isport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше також повідомлялося, що МОК призупинив діяльність НОК Росії.