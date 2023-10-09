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Умови щодо допуску росіян на міжнародні турніри не підлягають обговоренню - Бах

Глава МОК зробив чергову заяву.

Умови щодо допуску росіян на міжнародні турніри не підлягають обговоренню - Бах
Томас Бах
Фото: IOC

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рекомендовані МОК умови для участі російських і білоруських атлетів в якості нейтральних індивідуальних спортсменів "не підлягають обговоренню".

"Більшість міжнародних федерацій застосовують наші рекомендації для досягнення цієї мети, щоб відповідати нашій місії, і численні чемпіонати світу і кваліфікаційні змагання були організовані без серйозних інцидентів, тому що спортсмени змагаються в олімпійському дусі.

У цих жорстких умовах ми даємо можливість спортсменам змагатися і вносити свій вклад у взаєморозуміння і мир", - цетує Баха xsport.ua з посиланням на Inside the Games.

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"Ми бачили, що це отримує все більшу підтримку. З Росії надійшли деякі коментарі з приводу цих умов. Хотілося б ще раз уточнити те, що ми говорили з самого початку – ці умови не підлягають обговоренню, ми не будемо від них відмовлятися.

Вони повинні суворо дотримуватися, щоб надати цьому підходу авторитет і підтримку, якою він користується серед громадськості, спортсменів та міжнародної спільноти. Цю підтримку потрібно заробляти день у день суворим дотриманням умов", - зазначив глава МОК.

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