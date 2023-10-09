Стало відомо про можливий перегляд рішення УЄФА щодо допуску Росії

Стало відомо про можливий перегляд рішення виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо допуску юнацьких збірних Росії до турнірів, повідомляє The Independent.

За інформацією видання, це рішення викликало розкол в управлінні організації. Главу УЄФА Олександера Чеферіна переконують повернутися до цього питання на найближчому засіданні виконкому союзу.

26 вересня виконком УЄФА запропонував допустити до міжнародних турнірів збірні Росії серед гравців віком до 17 років. В організації зазначили, що пропозиція включає допуск у нейтральному статусі, тобто спортсмени можуть отримати право виступати без прапора та гімну.

Пізніше низка країн, включаючи Україну, заявили, що їхні юніорські збірні відмовляться від матчів з російськими командами.

28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та клуби з розіграшів міжнародних турнірів. Команди не виступають у єврокубках, а збірна Росії втратила можливість боротися за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу-2022 у Катарі.