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Гутцайт очікує від депутатів збільшення бюджету для олімпійців та паралімпійців

Українські спортсмени отримали від Франції можливість безкоштовно тренуватись на олімпійських базах.

Гутцайт очікує від депутатів збільшення бюджету для олімпійців та паралімпійців
Вадим Гутцайт
Фото: xsport.ua

В інтерв'ю програмі "Коло спорту" президент НОК України та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів про підготовку до Олімпіади-2024 у Парижі та про рішення УЄФА щодо допуску в поточному сезоні до міжнародних турнірів молодіжні збірні РФ у віковій категорії до 17 років.

“Дякую Кабінету міністрів за те, що підтримали, але зараз чекатимемо підтримки від народних депутатів про збільшення бюджету для підготовки наших олімпійців та паралімпійців до цих змагань.

Для нас дуже важливо, що в такий складний час є гроші на розвиток фізичної культури та спорту, щоб усі верстви населення займалися спортом у всіх регіонах. Головне, звичайно, щоб наші спортсмени гідно готувалися до Олімпійських та Паралімпійських ігор”, - зокрема заявив Гутцайт.

“Коли закінчуються Олімпійські ігри, наступного дня вже розпочинається підготовка до наступних Олімпійських ігор. Тому зараз ми вже готуємо і опрацьовуємо, як їхатимемо, де тренуватимемося. Делегації міністерства та Національного олімпійського комітету вже були у Парижі на олімпійських базах та дивилися, де ми можемо тренуватися.

Франція нам безкоштовно надає можливість навчатись на всіх олімпійських базах. Тому зараз ми проходимо кожен крок, що нам потрібно для того, щоб потім у нас все вийшло на високому рівні. Спортсмени мають приїхати і спокійно бути там і тренуватися”, - зазначив міністр.

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“Моя позиція з першого дня війни була, є і буде, поки йде війна, спортсменам із російської федерації та білорусі не місце на міжнародних змаганнях. Те, що допустили молодіжні російські футбольні команди – ганьба!

Зрозуміло, що ми незадоволені. Я знаю, що Федерація вже надіслала листа з приводу цієї ситуації — про те, що ми проти, але, на жаль, деякі іноземні федерації все ж таки допускають. Якщо там будуть спортсмени під нейтральним прапором і без символіки, ми братимемо участь, бо нам потрібно, щоб на кожному змаганні був наш прапор”, - додав голова НОК.

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