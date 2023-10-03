Українські гімнастки залишились за бортом фіналів на ЧС-2023

Ганна Лащевська (багатоборство), Ілона Крупа (багатоборство) та Єлизавета Губарєва (різновисокі бруси, колода), які представляли Україну на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Антверпені, не змогли кваліфікуватися до фіналів.

Лащевська показала підсумковий 38 результат. При цьому Ганна зуміла завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, оскільки потрапила до топ-14 гімнасток серед тих, хто відбирався поза командою.

Крупа посіла 110 місце.

Зазначимо, що у фінал багатоборства вийшли 27 спортсменок.

Губарєва стала 45-ю у вправах на різновисоких брусах і 83-й – на колоді.

Нагадаємо, у чоловіків – у фінали вийшли Ігор Радивілов (опорний стрибок), Назар Чепурний (опорний стрибок) та Ілля Ковтун (багатоборство та паралельні бруси).