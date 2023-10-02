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У топ-100 WTA залишилося шість українських тенісисток

Цуренко та Костюк піднялися на один рядок.

У топ-100 WTA залишилося шість українських тенісисток
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

У топ-10 зберігся абсолютний статус-кво. Першою ракеткою світу залишається білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

У першій сотні представництво України залишилося також незмынним – шість тенісисток. При цьому Леся Цуренко та Марта Костюк піднялися на один рядок.

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Рейтинг WTA.

  1. Аріна Соболенко (Білорусь) – 9266
  2. Іга Швентек (Польща) — 8195
  3. Коко Гауфф (США) — 6165
  4. Джессіка Пегула (США) – 5955
  5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5665
  6. Марія Саккарі (Греція) – 4365
  7. Онс Жабер (Туніс) – 4145
  8. Маркета Вондроушова (Чехія) – 3830
  9. Кароліна Мухова (Чехія) – 3718
  10. Каролін Гарсія (Франція) – 3335

  • 24. Еліна Світоліна (Україна) – 1809
  • 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1572
  • 44. Марта Костюк (Україна, +1) – 1200
  • 49. Леся Цуренко (Україна, +1) – 1152
  • 89. Катерина Байндль (Україна, -1) – 788
  • 100. Даяна Ястремська (Україна) – 707.
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