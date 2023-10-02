У топ-100 WTA залишилося шість українських тенісисток

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.
У топ-10 зберігся абсолютний статус-кво. Першою ракеткою світу залишається білоруська тенісистка Аріна Соболенко.
У першій сотні представництво України залишилося також незмынним – шість тенісисток. При цьому Леся Цуренко та Марта Костюк піднялися на один рядок.
Рейтинг WTA.
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 9266
- Іга Швентек (Польща) — 8195
- Коко Гауфф (США) — 6165
- Джессіка Пегула (США) – 5955
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 5665
- Марія Саккарі (Греція) – 4365
- Онс Жабер (Туніс) – 4145
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3830
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3718
- Каролін Гарсія (Франція) – 3335
…
- 24. Еліна Світоліна (Україна) – 1809
- 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1572
- 44. Марта Костюк (Україна, +1) – 1200
- 49. Леся Цуренко (Україна, +1) – 1152
- 89. Катерина Байндль (Україна, -1) – 788
- 100. Даяна Ястремська (Україна) – 707.