У топ-100 WTA залишилося шість українських тенісисток

Цуренко та Костюк піднялися на один рядок.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

У топ-10 зберігся абсолютний статус-кво. Першою ракеткою світу залишається білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

У першій сотні представництво України залишилося також незмынним – шість тенісисток. При цьому Леся Цуренко та Марта Костюк піднялися на один рядок.

Рейтинг WTA.

Аріна Соболенко (Білорусь) – 9266 Іга Швентек (Польща) — 8195 Коко Гауфф (США) — 6165 Джессіка Пегула (США) – 5955 Олена Рибакіна (Казахстан) – 5665 Марія Саккарі (Греція) – 4365 Онс Жабер (Туніс) – 4145 Маркета Вондроушова (Чехія) – 3830 Кароліна Мухова (Чехія) – 3718 Каролін Гарсія (Франція) – 3335

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