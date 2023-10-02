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Голова комісії спортсменів МОК висловилася про можливість допуску росіян на Олімпіаду-2024

Рішення поки що не ухвалено.

Голова комісії спортсменів МОК висловилася про можливість допуску росіян на Олімпіаду-2024
Фото: МОК

Голова комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Емма Терхо на Міжнародному форумі спортсменів у Лозанні (Швейцарія) висловилася про можливість допуску росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Тема війни в Україні та її наслідки для олімпійського руху залишалися одним із основних пунктів порядку денного. Ми довго обговорювали, що ця ситуація принесла олімпійському руху, виклали принципи щодо цього конфлікту.

Основний принцип - зробити внесок у встановлення миру завдяки місії спорту та гарантія доступу до змагань усіх спортсменів, де б вони не були.

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Виконком МОК у березні чітко сказав, що жодного рішення щодо участі спортсменів із російським та білоруським паспортом в Олімпіаді в Парижі не було ухвалено. На сьогодні ситуація зберігається", - заявила Терхо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив росіян до Ігор-2024 у Парижі.

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