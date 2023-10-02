FIS не допустила російських лижників до Кубку світу

Міжнародна федерація лиж та сноуборду (FIS) продовжила дискваліфікацію російських і білоруських лижників на наступний сезон, пише Aftonbladet.

Це означає, що спортсмени цих країн не зможуть узяти участь у Кубку світу з лижних гонок, який стартує наприкінці листопада.

"Жодної дискусії не було. Росії та Білорусі не буде на стартах під егідою FIS у майбутньому сезоні. Країни Північної Європи єдині у своїй думці. На жаль, у світі нічого не змінилося, і ми змушені знову ухвалювати таке рішення", - заявив представник Федерації лижних видів спорту Швеції Ларс Оберг.