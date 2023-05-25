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FIS офіційно продовжила усунення росіян та білорусів

Майбутній лижний сезон пройде без участі росіян та білорусів.

FIS офіційно продовжила усунення росіян та білорусів
Фото: fis-ski.com

Напередодні Рада Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) провела своє весняне засідання з особистою присутністю перед сьогоднішнім Конгресом FIS, під час якого розглянула повний порядок денний, включаючи звіти Організаційних комітетів чемпіонатів світу FIS та зимових Олімпійських ігор, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, Рада FIS ухвалила рішення про продовження усунення російських та білоруських спортсменів.

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"Діюча політика FIS, яка не дозволяє російським та білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь у змаганнях під нашою егідою, залишатиметься в силі до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у своєму рішенні FIS ґрунтувалося на рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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