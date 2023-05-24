Команда Ломаченка попросила WBC, WBO, WBA та IBF залишити українця обов'язковим претендентом

Менеджер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категорі Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) Егіс Клімас звернувся з офіційним листом до керівництва WBC, WBO, WBA та IBF з проханням залишити свого клієнта на першому місці рейтингу та зберегти за ним статус обов'язкового претендента після поразки від абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Хейні. Глядачі на арені MGM і боксерський світ із засудженням відреагували на нечесне і несправедливе рішення, яке позбавило "Лому" заслуженої перемоги і його життєвої мети – стати абсолютним чемпіоном світу.

Поки команда "Ломи" готується опротестувати рішення суддів, в світлі вкрай суперечливого результату поєдинку від імені Василя Ломаченко я прошу залишити його першим номером рейтингу і обов'язковим претендентом на титул в легкій вазі. У суботу "Лому" позбавили перемоги на ринзі, але він заслуговує можливість зберегти перше місце і якомога швидше отримати ще один шанс досягти своєї мети", - йдеться у листі Клімаса.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман відповів на публікації про нібито "пограбування" Ломаченка в бою з Хейні

Нагадаємо, що Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116:112, 115:113, 115:113.