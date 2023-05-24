На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
ГоловнаСпорт

Команда Ломаченка попросила WBC, WBO, WBA та IBF залишити українця обов'язковим претендентом

Василь готовий до нових звершень.

Команда Ломаченка попросила WBC, WBO, WBA та IBF залишити українця обов'язковим претендентом
Егіс Клімас і Василь ломаченко
Фото: Miguel Salazar / Top Rank

Менеджер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категорі Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) Егіс Клімас звернувся з офіційним листом до керівництва WBC, WBO, WBA та IBF з проханням залишити свого клієнта на першому місці рейтингу та зберегти за ним статус обов'язкового претендента після поразки від абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Хейні. Глядачі на арені MGM і боксерський світ із засудженням відреагували на нечесне і несправедливе рішення, яке позбавило "Лому" заслуженої перемоги і його життєвої мети – стати абсолютним чемпіоном світу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Поки команда "Ломи" готується опротестувати рішення суддів, в світлі вкрай суперечливого результату поєдинку від імені Василя Ломаченко я прошу залишити його першим номером рейтингу і обов'язковим претендентом на титул в легкій вазі. У суботу "Лому" позбавили перемоги на ринзі, але він заслуговує можливість зберегти перше місце і якомога швидше отримати ще один шанс досягти своєї мети", - йдеться у листі Клімаса.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман відповів на публікації про нібито "пограбування" Ломаченка в бою з Хейні

Нагадаємо, що Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116:112, 115:113, 115:113.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies