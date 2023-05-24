Всесвітня федерація тхеквондо не допустила двох олімпійських чемпіонів із Росії до ЧС-2023

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) не допустила двох російських олімпійських чемпіонів до чемпіонату світу-2023 у столиці Азербайджану Баку, повідомляє insidethegames.biz.

До складу Союзу тхеквондо Росії спочатку входили золотий призер Олімпійських ігор Токіо-2020 у ваговій категорії до 80 кг. Максим Храмцов та чемпіон у ваговій категорії понад 80 кг Владислав Ларін.

World Taekwondo підтвердило, що вони є двома спортсменами, яким було відмовлено у реєстрації для участі у змаганнях у нейтральному статусі.

"23 спортсмени були попередньо схвалені для участі як індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) після завершення триетапного процесу перевірки, встановленого Всесвітньою радою тхеквондо 3 квітня.

Після прибуття до Баку вони мають підписати декларацію про повне дотримання умов участі. Допуск двох спортсменів було відхилено після того, як комісія з розгляду заявок визначила, що вони не відповідають критеріям", - йдеться у заяві пресслужби організації.

На турнірі, який пройде з 29 травня по 6 червня, буде розіграно кваліфікаційні очки для участі у літній Олімпіаді-2024.

Приурочений до 50-річчя світового тхеквондо, у чемпіонаті світу візьмуть участь спортсмени зі 144 країн, а також команда біженців, які змагатимуться у 16 вагових категоріях (по 8 – серед чоловіків та жінок).