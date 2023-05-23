Збірна України з художньої гімнастики увійшла до топ-4 медального заліку на ЧЄ-2023

Це найкращий результат на турнірі за останні 3 роки.

Збірна України з художньої гімнастики посіла четверте місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи-2023 у Баку (Азербайджан).

В активі українських спортсменок 1 золота медаль (Вікторія Онопрієнко у вправах з обручем) та 1 срібна (Єлизавета Аззана, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Марія Височанська та Анастасія Возняк в командному багатоборстві).

Відзначимо, що це найкращий результат збірної України на континентальній першості за останні 3 роки.

Додамо, що "золото" Онопрієнко стало для України першим в індивідуальних вправах на чемпіонаті Європи за останні 18 років.

Крім того, українська команда у групових вправах стала володаркою спеціальної нагороди Team Spirit ("Командний дух").

Медальний залік ЧЄ-2023 з художньої гімнастики: