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Збірна України з художньої гімнастики увійшла до топ-4 медального заліку на ЧЄ-2023

Це найкращий результат на турнірі за останні 3 роки.

Збірна України з художньої гімнастики увійшла до топ-4 медального заліку на ЧЄ-2023
Фото: НОК України

Збірна України з художньої гімнастики посіла четверте місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи-2023 у Баку (Азербайджан).

В активі українських спортсменок 1 золота медаль (Вікторія Онопрієнко у вправах з обручем) та 1 срібна (Єлизавета Аззана, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Марія Височанська та Анастасія Возняк в командному багатоборстві).

Відзначимо, що це найкращий результат збірної України на континентальній першості за останні 3 роки.

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Додамо, що "золото" Онопрієнко стало для України першим в індивідуальних вправах на чемпіонаті Європи за останні 18 років.

Крім того, українська команда у групових вправах стала володаркою спеціальної нагороди Team Spirit ("Командний дух").

Медальний залік ЧЄ-2023 з художньої гімнастики:

  1. Болгарія – 13 (5 золотих + 5 срібних + 3 бронзові)
  2. Ізраїль – 8 (2 + 5 + 1)
  3. Італія – 5 (2 + 1 + 2)
  4. УКРАЇНА – 2 (1 + 1 + 0)
  5. Азербайджан – 5 (1 + 0 + 4).
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