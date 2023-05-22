Міжнародна федерація важкої атлетики не зареєструвала жодного росіянина на кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2024

При цьому заявки подали білоруські спортсмени та офіційні особи.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не зареєструвала жодного російського спортсмена чи офіційного представника на Гран-прі Куби – найближчий кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2024, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт IWF.

Раніше IWF ухвалила рішення повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі. Для цього спортсмени мали подати заявку з декларацією про нейтральність щодо війни проти України.

Повідомляється, що до встановленого терміну 15 травня жоден росіянин не надіслав заявки на Гран-прі Куби. Водночас подали декларації 13 білоруських спортсменів та шість членів персоналу. Усіх їх зареєстрували.

Зазначимо, що для кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 у Парижі спортсмени мають взяти участь щонайменше у трьох великих змаганнях з п’яти: чемпіонаті світу-2022, чемпіонатах Європи 2023-го та 2024-го років, а також Гран-прі Куби та Катару. Два турніри (ЧС-2022 та ЧЄ-2023) росіяни вже пропустили.

Нагадаємо, що Україні загрожує дискваліфікація у важкій атлетиці на Олімпіаді-2024. Троє атлетів (Руслан Кожакін, Богдан Тараненко та Аліна Марущак) склали позитивні тести на допінг у передолімпійський період.