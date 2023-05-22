Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думкою про поразку колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) в бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.
"Девін Хейні виграв пояси, Василь Ломаченко завоював серця", - написав Красюк в Instagram-stories.
Нагадаємо, в ніч на 21 травня Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).
Повне відео мегафайту (бій Ломаченко – Хейні починається з 3:30:00).