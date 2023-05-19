Швейцарія не змогла збільшити відрив від України у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Базель" не вийшов у фінал Ліги конференцій.

Напередодні завершилася стадія півфіналів європейських футбольних єврокубків, за результатами якої Таблиця коефіцієнтів УЄФА набула передостаннього цього місяця вигляду.

Матчі-відповіді 1/2 фіналу не внесли серйозних коррективів до таблиці.

Не міг не порадувати багатьох українських уболівальників невихід "Базеля" до фіналу Ліги конференцій (перемога "Фіорентини" за сумою двох зустрічей – 1:2, 3:1). Завдяки цьому Швейцарія не змогла збільшити відрив від України - перевага Швейцарії над Україною остаточно склала за підсумками поточного сезону 2,175 бала.

Наступний єврокубковий сезон Україна розпочне з 11-ї позиції. Номінально, ми – 12-ті, але дискваліфікація Росії автоматично піднімає нашу країну на одну позицію вгору.