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Швейцарія не змогла збільшити відрив від України у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Базель" не вийшов у фінал Ліги конференцій.

Швейцарія не змогла збільшити відрив від України у Таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилася стадія півфіналів європейських футбольних єврокубків, за результатами якої Таблиця коефіцієнтів УЄФА набула передостаннього цього місяця вигляду.

Матчі-відповіді 1/2 фіналу не внесли серйозних коррективів до таблиці.

Не міг не порадувати багатьох українських уболівальників невихід "Базеля" до фіналу Ліги конференцій (перемога "Фіорентини" за сумою двох зустрічей – 1:2, 3:1). Завдяки цьому Швейцарія не змогла збільшити відрив від України - перевага Швейцарії над Україною остаточно склала за підсумками поточного сезону 2,175 бала.

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Наступний єврокубковий сезон Україна розпочне з 11-ї позиції. Номінально, ми – 12-ті, але дискваліфікація Росії автоматично піднімає нашу країну на одну позицію вгору.

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