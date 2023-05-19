Екскерманич "Шахтаря" - серед номінантів на звання тренера сезону в АПЛ

Роберто Де Дзербі потужно увірвався до англійського футболу.

Пресслужба Англійської прем'єр-ліги опублікувала список номінантів на нагороду "Barclays Manager of the Season".

До топ-6 на звання найкращого тренера АПЛ увійшов і ексголовний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Фото: АПЛ

Серед номінантів також наставник без п'яти хвилин чемпіона Англії клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, керманич віце-чемпіона Англії, мабудь, клубу "Арсенал" Мікель Артета, а також головні тренера "Астон Вілли" Унаї Емері, "Фулгема" Марку Сілва та головного відкриття сезону - "Ньюкасла" Едді Хау.

Нагадаємо, Де Дзербі очолював "Шахтар" із травня 2021 року по липень 2022-го. Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог при п'яти поразках.

Під керівництвом Де Дзербі "гірники" стали володарями Суперкубку України-2021. Додамо, що цей трофей став першим трофеєм у його тренерській кар'єрі. У вересні 2022 року італієць очолив клуб "Брайтон".

Зазначимо, що зараз "Брайтон" перебуває на 6 місці в АПЛ.