Усик висловився про можливе завершення кар'єри

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився думками про продовження кар'єри.
За словами спортсмена, на даний момент у нього є мета і він має намір боксувати поки не досягне її.
"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося.
Але навіть якщо професійна кар'єра буде завершена, бокс нікуди не зникне з мого життя.
Просто зараз ми розвиваємо новий, унікальний проєкт Ready to Fight, який об'єднує всіх, хто причетний до світу боксу, вирішує їхні проблеми.
І щонайменше заради цього я буду перебувати й надалі в цьому середовищі та допомагати новачкам і професіоналам. Упевнений, у нас все вийде", - цетує Усика isport.ua.
Нагадаємо, в Саудівській Аравії підтвердили намір організувати мегавечір боксу за участю Усика.