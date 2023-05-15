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Усик висловився про можливе завершення кар'єри

Боксер заявив, що не має наміру "вішати рукавички на цвях", доки у нього є мета.

Усик висловився про можливе завершення кар'єри
Фото: УАФ

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився думками про продовження кар'єри.

За словами спортсмена, на даний момент у нього є мета і він має намір боксувати поки не досягне її.

"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося.

Але навіть якщо професійна кар'єра буде завершена, бокс нікуди не зникне з мого життя.

Просто зараз ми розвиваємо новий, унікальний проєкт Ready to Fight, який об'єднує всіх, хто причетний до світу боксу, вирішує їхні проблеми.

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І щонайменше заради цього я буду перебувати й надалі в цьому середовищі та допомагати новачкам і професіоналам. Упевнений, у нас все вийде", - цетує Усика isport.ua.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії підтвердили намір організувати мегавечір боксу за участю Усика.

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