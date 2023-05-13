Глава МЗС Німеччини закликала не видавати російським спортсменам візи

Глава МЗС Німеччини Ненсі Фезер виступила за заборону видачі віз російським і білоруським спортсменам. Про це вона заявила на конференції міністрів спорту федеральних земель у Франкфурті-на-Майні.

"Якщо міністерство закордонних справ погодиться зі мною у цій позиції, ми будемо відмовляти у візах російським і білоруським спортсменам, які в'їжджають до Німеччини", - цетує Фезер newsingermany.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

У березні виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував спортивним федераціям допустити до змагань російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі.