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Глава МЗС Німеччини закликала не видавати російським спортсменам візи

Аналогічні санкції Ненсі Фезер закликає застосувати до білоруських спортсменів.

Глава МЗС Німеччини закликала не видавати російським спортсменам візи
Ненсі Фезер
Фото: newsingermany.com

Глава МЗС Німеччини Ненсі Фезер виступила за заборону видачі віз російським і білоруським спортсменам. Про це вона заявила на конференції міністрів спорту федеральних земель у Франкфурті-на-Майні.

"Якщо міністерство закордонних справ погодиться зі мною у цій позиції, ми будемо відмовляти у візах російським і білоруським спортсменам, які в'їжджають до Німеччини", - цетує Фезер newsingermany.com.

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У березні виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував спортивним федераціям допустити до змагань російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

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