На даний момент Україна виключена із заявки на ЧС-2030, - адвокат президента УАФ

Це сталося через дії правоохоронних органів України.

Україна наразі виключена із заявки на проведення Чемпіонат світу-2030, заявив адвокат президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Представники Павелка зробили цю заяву у суді, де розглядалося продовження усунення президента УАФ від виконання обов'язків, повідомляє sportarena.com.

За словами адвоката, причиною вилучення України стали дії правоохоронних органів щодо УАФ.

Раніше повідомлялося, що Україна залишається у спільній заявці на проведення турніру. Павелко анонсував проведення робочих зустрічей із асоціаціями-учасницями проекту.

Нагадаємо, Королівська іспанська футбольна федерація опублікувала офіційну заяву, в якій підтвердила заміну України на Марокко у тріо з Португалією на проведення ЧС. Однак у цій заяві Україна залишилася як можлива «країна-господиня» світової першості.

Торік у жовтні Україна офіційно приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030. Згідно з попереднім планом, наша країна мала прийняти одну з груп турніру.