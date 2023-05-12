УАФ подасть апеляцію на рішення суду про продовження усунення Павелка

В Асоціації стверджують, що попереднє рішення також не набрало законної сили.

Українська асоціація футболу (УАФ) заявила, що подасть апеляцію на рішення суду про продовження усунення президента УАФ Андрія Павелка до 9 липня, повідомляє sportarena.com.

“Ще раз нагадуємо, що рішення суду, яким вперше було частково задоволене клопотання прокурорів про тимчасове “усунення” Андрія Павелка, не набуло законної сили і оскаржується в апеляційній інстанції. На сьогоднішнє рішення суду також буде подано апеляцію. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, продовжують виконувати свої посадові обов’язки”, – йдеться у повідомленні УАФ.

Напередодні Печерський суд міста Києва ухвалив рішення продовжити усунення Павелка з посади президента УАФ на строк до 9 липня 2023 року. Попереднє рішення діяло до 13 травня.

Крім того, суд продовжив термін слідства у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу штучних футбольних полів. Слідство триватиме до 23 листопада.

В УАФ вважають, що ці рішення щодо Павелка та Запісоцького не мають законної сили, оскільки ще не розглянуті апеляції щодо попереднього рішення.