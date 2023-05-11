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Російських журналістів допустять на Олімпіаду-2024 у Парижі

Оргкомітет Ігор ухвалив відповідне рішення.

Російських журналістів допустять на Олімпіаду-2024 у Парижі
Фото: МОК

Оргкомітет Олімпійських ігор-2024 у Парижі акредитував російських журналістів, повідомляє xsport.ua з посиланням на офіційний лист, наданий Олімпійським комітетом Росії (ОКР).

"Інформуємо вас про те, що подана Олімпійським комітетом Росії заявка на акредитацію ЗМІ на Ігри XXXIII Олімпіади в Парижі підтверджена оргкомітетом Ігор", - йдеться у листі.

Акредитація журналістів розпочнеться з 23 жовтня 2023 року та триватиме до 9 лютого 2024 року.

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Нагадаємо, Україна ввела санкції проти президента і членів ОКР.

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