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Голова оргкомітету Олімпіади у Парижі висловився щодо участі російських та білоруських спортсменів

Все залежатиме від МОК.

Голова оргкомітету Олімпіади у Парижі висловився щодо участі російських та білоруських спортсменів
Тоні Естанге
Фото: EPA/UPG

Голова оргкомітету літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі Тоні Естанге вважає, що представники всіх країн мають бути допущені до головного літнього спортивного форуму чотириріччя.

При цьому Естанге зазначив, що все залежатиме від МОК.

"Нам потрібно гарантувати доступ до спорту для всіх країн та континентів. Я сам був спортсменом, мандрував світом і бачив, як спорт здатний об'єднувати людей, дарувати радість не лише дітям, а й усім поколінням. Ми маємо захищати символ Ігор, цінність спорту", - цитує голову оргкомітету xsport.ua.

"Ці завдання для мене у пріоритеті. Олімпіада в Парижі буде своєрідною нейтральною зоною, яка не залучена до політичних питань. Я хочу, щоб спортсмени з усього світу змогли виступити на цих Іграх, тому рішення прийматиме МОК.

Моя робота полягає в тому, щоб спортсменам, які захочуть брати участь, були підготовлені всі умови. Забезпечити їм безпеку та втілити мрію у життя", - додав Естанге.

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