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UCI підтримав пропозицію МОК щодо допуску росіян до змагань

За умови "нейтралітету" спортсмена.

UCI підтримав пропозицію МОК щодо допуску росіян до змагань
Фото: Luis Filipe Loureiro

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) прийняв резолюцію підтримати пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення росіян та білорусів до змагань як "нейтральні" спортсмени. 

"Правління ухвалило рішення підтримати резолюцію виконкому МОК від 25 січня 2023 року. Можлива участь росіян та білорусів може бути передбачена відповідно до таких суворих умов.

Спортсмени змагатимуться як нейтральні атлети і не представлятимуть свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні", - цитує заяву пресслужба організації.

"Змагатися зможуть лише ті, хто не пішов проти мирної місії МОК, активно підтримавши війну в Україні, і ті, хто повністю дотримується Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил та положень.

Перевірка проводитиметься кожного заявленого спортсмена", - зазначено у заяві.

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