Комісії атлетів НОК Литви виступили проти допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024

Комісія атлетів НОК Литви на чолі з віцечемпіоном Олімпійських ігор з веслування Міндаугасом Гришконісом вимагає від міжнародної спортивної спільноти не знімати санкції з російських та білоруських спортсменів та не повертати їх на міжнародні турніри.

"Оскільки кожна міжнародна федерація несе персональну відповідальність за міжнародні змагання та кваліфікацію до Олімпіади, ми звертаємося до вас із проханням вжити всіх можливих заходів для того, щоб Росія та Білорусь були виключені з усіх міжнародних змагань, зокрема з Олімпійських ігор, поки йде війна у Україн", - йдеться у заяві пресслужби НОК Литви. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Водночас Комісія висловила підтримку українській олімпійській спільноті та ще раз закликала організації допомагати українським спортсменам у підготовці та участі у міжнародних змаганнях.