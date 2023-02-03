Костюк не змогла скласти Цуренко компанію з півфіналу турніру WTA у Таїланді

На престижному турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд) Марта Костюк (WTA 58) не могла подолати стадію чвертьфіналу.

У матчі проти першої сіяної Б'янки Андрєєску, яка представляє Канаду, українка провалила перший сет – 0:6. Проте зуміла взяти себе в руки і у другій партії нав'язала боротьбу більш рейтингової суперниці. Все вирішувалося на тай-брейку. На жаль, Марта його програла, а з ним і сет, і матч – 6:7 (3-7).

Поквитатися за свою співвітчизницю може Леся Цуренко, яка завтра у очному поєдинку посперечається з Андрєску за вихід у фінал.