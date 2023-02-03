Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
ГоловнаСпорт

Країни Балтії та Польща виступили проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань

Дискусії з цього питання переходять у гарячу фазу.

Країни Балтії та Польща виступили проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань
Юргіта Шюгждинене
Фото: smsm.lrv.lt

З ініціативи міністра освіти, науки та спорту Литви Юргіти Шюгждінене міністри спорту трьох країн Балтії та Польщі вирішили спільно звернутися до міжнародних спортивних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою заборонити можливе повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні старти, повідомляється на офіційному сайті профільного міністерства Литви.

"Спроби повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під покровом нейтралітету легалізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн, зокрема за рахунок використання спорту як відволікання уваги від війни в Україні", - йдеться у листі.

"Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які зняли спортсменів та представників Росії та Білорусі з міжнародних змагань та форумів, і закликаємо їх не змінювати свою позицію доти, доки Росія та Білорусь не припинять війну", - зазначено у заяві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також