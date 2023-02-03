Країни Балтії та Польща виступили проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань

З ініціативи міністра освіти, науки та спорту Литви Юргіти Шюгждінене міністри спорту трьох країн Балтії та Польщі вирішили спільно звернутися до міжнародних спортивних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою заборонити можливе повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні старти, повідомляється на офіційному сайті профільного міністерства Литви.

"Спроби повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під покровом нейтралітету легалізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн, зокрема за рахунок використання спорту як відволікання уваги від війни в Україні", - йдеться у листі.

"Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які зняли спортсменів та представників Росії та Білорусі з міжнародних змагань та форумів, і закликаємо їх не змінювати свою позицію доти, доки Росія та Білорусь не припинять війну", - зазначено у заяві.