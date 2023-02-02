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Організатори Олімпіади-2024 підкоряться рішенню МОК про участь в Іграх Росії та Білорусі

Оргкомітет Олімпіади-2024 виконуватиме рішення МОК.

Організатори Олімпіади-2024 підкоряться рішенню МОК про участь в Іграх Росії та Білорусі
Фото: МОК

Організатори літньої Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.

При цьому кожен із них має підтвердити статус "нейтрального спортсмена" і "ніяким чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні".

"Оскільки конфлікт продовжується, оргкомітет Париж-2024 хоче висловити свою повну солідарність з Україною, її народом та українським олімпійським та паралімпійським рухом, які зіткнулися з неймовірною кризою", - цетує заяву організаторів Олімпіади-2024 "Голос Америки".

"Що стосується присутності російських та білоруських спортсменів на Іграх у Парижі-2024, то система кваліфікації визначається міжнародними федераціями, МОК та МПК. Ми хочемо, щоб олімпійський рух, паралімпійський рух та спортсмени провели Олімпіаду-2024 року в Парижі у дусі світу, поважаючи цінності братства та солідарності", - зазначино у заяві.

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