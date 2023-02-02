Українець Далакян отримав нагороду від WBA

Організація нагородила Артема за захист поясу у поєдинку із Хіменесом.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) поновила рейтинги боксерів у вагових категоріях за минулий місяць.

Боксером січня визнали чемпіона WBA Regular у легкій вазі Джервонту Девіса (28-0, 26 КО), який у конкурентному бою проти Ектора Луїса Гарсії (16-1, 10 КО), все ж таки зумів здобути дострокову перемогу.

Також асоціація зробила почесну відзнаку українського чемпіона у найлегшому дивізіоні Артема Далакяна (22-0, 15 КО) за поєдинок з костариканцем Давидом Хіменесом (12-1, 9 КО).

Нагадаємо, Далакян вкотре зумів захистити титул, вигравши бій у Хіменеса одноголосним рішенням суддів.