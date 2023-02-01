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"Прометей" програв "Веро Воллей" і втратив шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Українська команда продовжить єврокампанію у Кубку ECV, якщо займе 3-е місце у групі.

"Прометей" програв "Веро Воллей" і втратив шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
"Прометей"
Фото: prometeyvc.com

Жіночий "Прометей" у рамках 5-го туру групового раунду волейбольної Ліги чемпіонів у ролі господарок у Чехії приймав лідера квартету В італійську "Веро Воллей" і поступився – 1:3 (19:25, 18:25, 26:24, 14:25) .

З двома набраними очками український колектив продовжує замикати турнірну таблицю своєї групи та втратив шанси на вихід у наступний раунд.

Нагадаємо, що за регламентом турніру переможці п'яти груп безпосередньо вийдуть до чвертьфіналу. Усі другі команди та одна з третього місця з найкращими показниками утворюють пари, які розіграють путівки до 1/4 фіналу у двоматчевих протистояннях.

Інші чотири клуби, що посіли треті місця, будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ECV.

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