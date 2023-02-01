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Англійська асоціація футболу розпочала розслідування відео Мудрика у TikTok

У новобранця "Челсі" можуть бути проблеми.

Англійська асоціація футболу розпочала розслідування відео Мудрика у TikTok
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Челсі"

Футбольна асоціація Англії розпочала розслідування щодо новачка "Челсі" Михайла Мудрика, повідомляє xsport.ua.

В одному з відео свого TikTok він виконував пісню Lil Baby "Freestyle". Автор у цьому треку використовує 16 разів слово "нігер", що й повторив Мудрік. Уболівальники бачать у цьому прояв расизму.

Півзахисникові довелося вибачатися за це, але навряд чи в Англії така справа просто замнуть.

Півзахисник перейшов до "Челсі" минулого тижня і встиг дебютувати за команду вразивши багатьох експертів.

Зазначимо, що напередодні чисельність української діаспори в АПЛ збільшилася за рахунок трансферу захисника Іллі Забарного до "Борнмута".

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