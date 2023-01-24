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Мудрик у дебютному матчі за "Челсі" встановив рекорд швидкості АПЛ

"Український експрес" розігнався майже до 37 км/год.

Мудрик у дебютному матчі за "Челсі" встановив рекорд швидкості АПЛ
Александр-Арнольд намагається зупинити Мудрика
Фото: EPA/UPG

У минулому турі Англійської прем'єр-ліги в матчі проти "Ліверпуля" (0:0) відбувся дебют українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

Багато фахівців наголосили, що дебют вийшов дуже вдалим.

Українець вийшов на поле на 55-й хвилині і одразу активно включився до ігрового процесу. Наставнику мерсисайдців Юргену Клоппу навіть довелося поміняти опонента Михайла Джеймса Мілнера на Трента Александра-Арнольда, щоби якось погасити активність ексгравця "Шахтаря" на фланзі.

Однак зі швидкістю Мудрика важко було впоратися і захиснику збірної Англії.

І це не дивно. Зокрема, в одному ігровому моменті Михайло розвинув швидкість 36,63 км/год, що є рекордним показником АПЛ цього сезону.

Попередній рекорд належав Ентоні Гордону з "Евертона".

Нагадаємо, Мудрик також є найкращим спринтером групового раунду Ліги чемпіонів цього сезону.

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