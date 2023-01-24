Мудрик у дебютному матчі за "Челсі" встановив рекорд швидкості АПЛ

У минулому турі Англійської прем'єр-ліги в матчі проти "Ліверпуля" (0:0) відбувся дебют українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.
Багато фахівців наголосили, що дебют вийшов дуже вдалим.
Українець вийшов на поле на 55-й хвилині і одразу активно включився до ігрового процесу. Наставнику мерсисайдців Юргену Клоппу навіть довелося поміняти опонента Михайла Джеймса Мілнера на Трента Александра-Арнольда, щоби якось погасити активність ексгравця "Шахтаря" на фланзі.
Однак зі швидкістю Мудрика важко було впоратися і захиснику збірної Англії.
І це не дивно. Зокрема, в одному ігровому моменті Михайло розвинув швидкість 36,63 км/год, що є рекордним показником АПЛ цього сезону.
Попередній рекорд належав Ентоні Гордону з "Евертона".
36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.— OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023
36.63 - Mykhailo Mudryk
36.61 - Anthony Gordon
36.53 - Darwin Núñez
36.22 - Erling Haaland
36.09 - Denis Zakaria
Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T