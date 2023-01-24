Соболь став гравцем "Страсбуру"

Український крайній захисник Едуард Соболь перебрався з "Брюгге" у "Страсбур", повідомляє пресслужба французького клубу.

Трансфер гравця збірної України коштував клубу з історичної столиці Ельзасу 2,5 млн євро.

Контракт підписано на 2.5 роки, фінансові деталі не повідомляються.

Дебютувати в новому чемпіонаті гравець зможе вже на цих вихідних. 29 січня "синьо-білі" приймають на "Стад де ла Мено" "Тулузу".

Цього сезону Едуард зіграв за "Брюгге" 14 матчів.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно гравцем "Марселя" став ще один українець – Руслан Малиновський.