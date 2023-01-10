Українець Руслан Малиновський перевернув сторінку співробітництва з "Аталантою".

Італійський клуб та французький "Марсель" напередодні підписали угоду про трансфер хавбека за схемою оренди із зобов'язанням викупу.

Сума трансферу склала 10 млн євро + 3 млн бонусами.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 est Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat 🤝



Bienvenue à 𝙈𝘼𝙍𝙎𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀 ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

29-річний українець вже попрощався зі своїм ексклубом в Instagram. Руслан подякував усім, хто був із ним протягом італійського періоду кар'єри.

"Дякую клубу, моїм партнерам, тренерам і особливо вболівальникам. Від щирого серця дякую всім, хто йшов зі мною протягом цієї подорожі. Я не прощаюся, ми залишаємося друзями. Назавжди", - написав Малиновський.

Цього сезону півзахисник провів 15 матчів за "Аталанту", в яких забив один гол і виконав два асисти.