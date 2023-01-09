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Українець Чухаджян прокоментував невтішний результат бою за звання тимчасового чемпіона IBF

Суперник виявився явно сильнішим.

Українець Чухаджян прокоментував невтішний результат бою за звання тимчасового чемпіона IBF
Фото: ringside24.com

Український проспект Карен Чухаджян (21-2, 11 KO) у своєму Instagram прокоментував свій невиразний виступ проти Джарона Енніса (30-0, 27 KO); у поєдинку, в якому Карен не виграв жодного раунду.

"Всім привіт! На цей раз поразка. Жодних виправдань у мене немає, я зробив недостатньо, щоб мені підняли руку. Так чи інакше, я дуже вдячний В'ячеславу за тренерську роботу, Максу Михайлеву за те, що відстоював мої інтереси до кінця.

Дякую всім, хто підтримував і вірив у мене, вибачте, що підвів! Я отримав неоціненний досвід, бій показав, що ми маємо ще багато того, над чим потрібно працювати. Роботу над помилками буде зроблено, і я повернуся сильніше!".

Перемогу у поєдинку одноголосним рішенням суддів (120 - 108) здобув Енніс.

Американець завоював титул тимчасового чемпіона IBF в напівсередній вазі.

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