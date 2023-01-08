Україна 11-м місцем у змішаній естафеті завершила черговий етап Кубка світу з біатлону

Змішаною естафетою завершувався четвертий етап Кубка світу з біатлону у словенський Паклюці.
Збірну України представляли Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима.
Жахлива стрільба (13 промахів) та проблеми з темпом (поступилися переможцям більше 5 хвилин) вкотре не дозволили нашій команді здивувати українських фанів – лише 11-те місце.
А перемогу святкував французький квартет.
Зненацька на друге місце в'їхали італійці, а замкнули п'єдестал шведи.
Кубок світу. Четвертий етап. Поклюка (Словенія).
Змішана естафета.
- Франція (1+7) 1:19:48,9
- Італія (0+7) +24,6
- Швеція (1+5) +47,2.
...
- 11. Україна (0+13) +5:02,07.