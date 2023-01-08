Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
ГоловнаСпорт

Україна 11-м місцем у змішаній естафеті завершила черговий етап Кубка світу з біатлону

Етап у Паклюці навряд чи можна записати до активу нашої команди.

Україна 11-м місцем у змішаній естафеті завершила черговий етап Кубка світу з біатлону
Артем Прима (№6)
Фото: EPA/UPG

Змішаною естафетою завершувався четвертий етап Кубка світу з біатлону у словенський Паклюці.

Збірну України представляли Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима.

Жахлива стрільба (13 промахів) та проблеми з темпом (поступилися переможцям більше 5 хвилин) вкотре не дозволили нашій команді здивувати українських фанів – лише 11-те місце.

А перемогу святкував французький квартет.

Зненацька на друге місце в'їхали італійці, а замкнули п'єдестал шведи.

Кубок світу. Четвертий етап. Поклюка (Словенія).

Змішана естафета.

  1. Франція (1+7) 1:19:48,9
  2. Італія (0+7) +24,6
  3. Швеція (1+5) +47,2.

...

  • 11. Україна (0+13) +5:02,07.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також