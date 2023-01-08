Україна 11-м місцем у змішаній естафеті завершила черговий етап Кубка світу з біатлону

Етап у Паклюці навряд чи можна записати до активу нашої команди.

Змішаною естафетою завершувався четвертий етап Кубка світу з біатлону у словенський Паклюці.

Збірну України представляли Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима.

Жахлива стрільба (13 промахів) та проблеми з темпом (поступилися переможцям більше 5 хвилин) вкотре не дозволили нашій команді здивувати українських фанів – лише 11-те місце.

А перемогу святкував французький квартет.

Зненацька на друге місце в'їхали італійці, а замкнули п'єдестал шведи.

Кубок світу. Четвертий етап. Поклюка (Словенія).

Змішана естафета.

Франція (1+7) 1:19:48,9 Італія (0+7) +24,6 Швеція (1+5) +47,2.

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