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Україна бойкотуватиме турніри з тайського боксу через допуск росіян

Так вирішила профільна українська федерація.

Україна бойкотуватиме турніри з тайського боксу через допуск росіян
Фото: mms.gov.ua

Українська Федерація тайського боксу надіслала листа до Міжнародної федерації асоціацій тайського боксу (IFMA), в якому повідомила про бойкотування турнірів, поки в них беруть участь російські та білоруські спортсмени.

Раніше IFMA вирішила допустити до змагань представників цих країн.

"Ми глибоко розчаровані рішенням IFMA і вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться IFMA, а також у Всесвітніх іграх – до усунення Федерацій тайського боксу росії та білорусії від участі у змаганнях у будь-якому статусі", - зокрема говориться у заяві.

Нагадаємо, Федерація тенісу Австралії (ТА) ухвалила рішення допустити тенісистів із Росії та Білорусі до участі в Australian Open-2023.

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