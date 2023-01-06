Україна бойкотуватиме турніри з тайського боксу через допуск росіян

Українська Федерація тайського боксу надіслала листа до Міжнародної федерації асоціацій тайського боксу (IFMA), в якому повідомила про бойкотування турнірів, поки в них беруть участь російські та білоруські спортсмени.

Раніше IFMA вирішила допустити до змагань представників цих країн.

"Ми глибоко розчаровані рішенням IFMA і вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться IFMA, а також у Всесвітніх іграх – до усунення Федерацій тайського боксу росії та білорусії від участі у змаганнях у будь-якому статусі", - зокрема говориться у заяві.