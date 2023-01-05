Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Австралії

Леся влаштувала "полювання" на Ліс.

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У чвертьфіналі турніру ITF W60 у Канберрі (Австралія) Леся Цуренко (№137 WTA) обіграла п'яту сіяну, німкеню Єву Ліс (№127 WTA) – 6:2, 5:7, 6:3.

Матч тривав 2 години.

Зазначимо, що Леся вперше із 2020 року зіграє у півфіналі тенісного турніру.

За вихід у фінал Цуренко побореться із шостою сіяною, британкою Джоді Баррейдж (№131 WTA).

Минулого року суперниці зустрічалися на стадії першого раунду Wimdbledon. Матч завершилася перемогою українки – 6:2, 6:3.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Леся здобула вольову перемогу над узбечкою Нігіною Абдураїмовою - 6:7 (9-11), 6:2, 6:4.