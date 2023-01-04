Українського футбольного фахівця визнано тренером року в Камбоджі

Українського тренера футбольного клубу "Пномпень Краун" Олега Старинського визнано тренером року в Камбоджі, повідомляє sport.ua.

Старинський разом із командою виграв вдруге поспіль національний чемпіонат, зробивши требл.

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Цікаво, що протягом сезону "Пномпень Краун" відставав від лідера на 18 очок, проте зміг наздогнати ФК "Вісакха" і за додатковими показниками вирвати чемпіонство.

Зазначимо, що український фахівець очолив клуб зі столиці Камбоджі у листопаді 2020 року. До цього він працював відеоаналітиком у "Шахтарі" U-19.