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Українського футбольного фахівця визнано тренером року в Камбоджі

Олег Старинський виграв національний чемпіонат разом із "Пномпень Краун".

Українського футбольного фахівця визнано тренером року в Камбоджі
Олег Старинський
Фото: Twitter

Українського тренера футбольного клубу "Пномпень Краун" Олега Старинського визнано тренером року в Камбоджі, повідомляє sport.ua.

Старинський разом із командою виграв вдруге поспіль національний чемпіонат, зробивши требл.

Фото: facebook

Цікаво, що протягом сезону "Пномпень Краун" відставав від лідера на 18 очок, проте зміг наздогнати ФК "Вісакха" і за додатковими показниками вирвати чемпіонство.

Зазначимо, що український фахівець очолив клуб зі столиці Камбоджі у листопаді 2020 року. До цього він працював відеоаналітиком у "Шахтарі" U-19.

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