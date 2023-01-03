Гравець "Шахтаря" увійшов до лонг-листа топ-молодих гравців 2023 року за версією УЄФА

Фото: ФК "Шахтар" Георгій Судаков

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков увійшов до топ-40 молодих гравців, які, на думку УЄФА, можуть зробити прорив у кар’єрі в 2023 році.

"У 2022 році ми внесли до списку найкращих талантів Михайла Мудрика, який, можливо, і був найкращим у "Шахтарі" цього сезону, але ріст Судакова також був помітним. Він зіграв всі шість матчів у груповій стадії Ліги чемпіонів, віддав дві результативні передачі та рідко втрачав м’яч", – так охарактеризувала пресслужба УЄФА гру 20-річного Судакова.

Цього сезону Георгій зіграв за "Шахтар" у всіх турнірах 19 матчів, забив один гол і віддав шість асистів.