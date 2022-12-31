Українські спортсмени виграли у 2022-му понад три тисячі медалей

Українці виграли у 2022 році на міжнародній спортивній арені понад три тисячі медалей.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

“Я хочу подякувати всім федераціям, тренерам, спортсменам, які у 2022 році згуртувалися, знайшли в собі сили виступати і перемагати на міжнародних змаганнях. Більше трьох тисяч медалей ми виграли на міжнародній спортивній арені”, – сказав він.

У трійці визначних спортивних здобутків 2022-го міністр зазначив такі: