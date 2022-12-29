Клуб Яремчука та Соболя звільнив головного тренера

"Брюгге", за який виступають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь, звільнив головного тренера Карла Хуфкенса.

44-річний бельгійський фахівець очолив "Брюгге" лише влітку.

Club beëindigt samenwerking met Carl Hoefkens.



Meer info 👇 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 28, 2022

Зазначимо, що під час роботи у Хуфкенса неодноразово виникали конфлікти з Яремчуком. Тренер був незадоволений формою форварда, за якого клуб сплатив рекордні гроші.

Наразі "Брюгге" посідає лише четверте місце у Лізі Жюпіле. Крім того, "синьо-чорні" також вилетіли з Кубка Бельгії.

Додамо, що "Брюгге" не може виграти у чемпіонаті Бельгії чотири гри поспіль.