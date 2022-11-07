У рамках 16-го туру бельгійської Ліги Жюпіле "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя зустрічався на виїзді із "Гентом".

Матч сусідів за турнірною таблицею завершився перемогою господарів – 2:0.

Під час матчу фанати господарів розгорнули на трибуні напис “Смерть зрадникам, Яремчук – Іуда”. Пізніше банер оперативно прибрали.

Після матчу пресслужба "Гента" виступила з офіційною заявою в якій заявила, що "категорично не схвалює банер, вивішений на адресу Яремчука" і вибачається перед українським футболістом.

Зазначимо, що Яремчук, який вийшов на "Геламко Арена" на заміну, з 2017 по 2021 рік захищав кольори саме "Гента" і провів за "буйволів" 121 матч, відзначившись 47-ма голами.