Гол Яремчука допоміг "Брюгге" розгромити у чемпіонаті "Сент-Трюйден"

У рамках 13-го туру бельгійської Ліги Жюпіле Брюгге українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя приймав "Сент-Трюйден".
Господарі здобули велику перемогу – 3:0.
Зазначимо, що на 66-й хвилині Яремчук, який повернувся до основного складу, подвоїв перевагу "чорно-синіх".
Це був другий гол Романа у поточному чемпіонаті.
GOOAAALLLL!!!! 2-0!!! Get it in, Roman! #CluStvv😍 pic.twitter.com/GOxqbafPwu— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 19, 2022
Додамо, що інший українець був у заявці, але на полі не з'явився.
"Брюгге" продовжує утримувати третю позицію у турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Генка" на 6 очок.