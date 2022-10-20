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Гол Яремчука допоміг "Брюгге" розгромити у чемпіонаті "Сент-Трюйден"

Українець увійшов у стартовому Zwart-Blauw.

Гол Яремчука допоміг "Брюгге" розгромити у чемпіонаті "Сент-Трюйден"
Роман Яремчук
Фото: ФК "Брюгге"

У рамках 13-го туру бельгійської Ліги Жюпіле Брюгге українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя приймав "Сент-Трюйден".

Господарі здобули велику перемогу – 3:0.

Зазначимо, що на 66-й хвилині Яремчук, який повернувся до основного складу, подвоїв перевагу "чорно-синіх". 

Це був другий гол Романа у поточному чемпіонаті.

Додамо, що інший українець був у заявці, але на полі не з'явився.

"Брюгге" продовжує утримувати третю позицію у турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Генка" на 6 очок.

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