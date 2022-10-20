Гол Яремчука допоміг "Брюгге" розгромити у чемпіонаті "Сент-Трюйден"

У рамках 13-го туру бельгійської Ліги Жюпіле Брюгге українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя приймав "Сент-Трюйден".

Господарі здобули велику перемогу – 3:0.

Зазначимо, що на 66-й хвилині Яремчук, який повернувся до основного складу, подвоїв перевагу "чорно-синіх".

Це був другий гол Романа у поточному чемпіонаті.

Додамо, що інший українець був у заявці, але на полі не з'явився.

"Брюгге" продовжує утримувати третю позицію у турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Генка" на 6 очок.