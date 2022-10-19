Глава МОК заявив про продовження санкцій проти російських та білоруських спортсменів

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рекомендації міжнародним федераціям не допускати до своїх змагань спортсменів із Росії та Білорусії досі актуальні.

Цю заяву голова міжнародного олімпійського руху зробив сьогодні під час свого виступу на засіданні генеральної асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК).

Виступ Баха - 54:00

"Ми рекомендуємо продовжити санкції проти Росії та Білорусії. Росія порушила олімпійське перемир'я та принципи Олімпійської хартії через вторгнення в Україну,- сказав Бах,- Через це ми опинилися перед дилемою, оскільки не могли повністю дотримуватися олімпійської місії.

Рішення про санкції ми прийняли насилу, адже вони торкнулися спортсменів та офіційних осіб спорту, які не несуть відповідальності за те, що сталося. Але це було необхідністю", - додав глава МОК.

При цьому Бах виступив проти продовження санкцій щодо всіх російських та білоруських спортсменів.

"Однак я проти того, щоб усіх стригти під один гребінець. Санкції мають запроваджуватися лише стосовно тих, хто несе відповідальність, — наголосив глава МОК. — Уявіть, що через дії урядів під санкції потраплятимуть усі спортсмени та функціонери цієї країни. Тоді навряд чи багато хто з вас міг би бути присутнім на цьому заході, - резюмував Бах.

Нагадаємо, МОК потроїв фонд підтримки України.